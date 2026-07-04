ΕΚΤ: «Πιθανή» η πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ
Η Κριστίν Λαγκάρντ εξετάζει συμμετοχή στις γαλλικές εκλογές, κάτι που μπορεί να την οδηγήσει σε πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ
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