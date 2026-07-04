



Εκκένωση κάμπινγκ, κλειστοί αυτοκινητόδρομοι: Η εικόνα των δασικών πυρκαγιών στη νότια Γαλλία

Πυρκαγιές πλήττουν ακόμη πολλά τμήματα του νότου: Τρία μέτωπα στον Γκαρ, σε επιφυλακή οι πυροσβέστες μετά τη φωτιά στο Κανέ-αν-Ρουσιγιόν.

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