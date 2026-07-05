



Γερμανία: 20.000 διαδηλώτες κατά του συνεδρίου του AfD – Επανεξελέγησαν Κρουπάλα και Βάιντελ

Η αστυνομία της Θουριγγίας χαρακτήρισε τη διαδήλωση «νόμιμη», αλλά ανέφερε ότι τοπικό γραφείο του AfD και αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μπογιές και πυροτεχνήματα

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