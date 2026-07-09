Γερμανία: Επίθεση σε σχολείο στο Σόνγκαου της Βαυαρίας – Συνελήφθη ένοπλος 16χρονος
Ο νεαρός φέρεται να τραυμάτισε δύο 13χρονα κορίτσια
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