Γερμανία: Επίθεση σε σχολείο στο Σόνγκαου της Βαυαρίας – Συνελήφθη ένοπλος 16χρονος

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Γερμανία: Επίθεση σε σχολείο στο Σόνγκαου της Βαυαρίας - Συνελήφθη ένοπλος 16χρονος

Γερμανία: Επίθεση σε σχολείο στο Σόνγκαου της Βαυαρίας – Συνελήφθη ένοπλος 16χρονος

Ο νεαρός φέρεται να τραυμάτισε δύο 13χρονα κορίτσια

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