



Γαλλία: Επίδειξη ενότητας από Λεπέν και Μπαρντελά ενόψει των προεδρικών εκλογών

To Εφετείο αποφασίζει στις 7 Ιουλίου για τη συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027, ενώ εκείνη και ο νεαρός πρόεδρος του RN δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν

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