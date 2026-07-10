



«Ας το συζητήσουμε»: Η επικεφαλής της ΕΚΤ στο Euronews για τον κοινό δανεισμό στην ΕΕ

Παράθυρο αποδοχής του ισπανικού σχεδίου για κοινό δανεισμό στην ΕΕ, σύμφωνα με την πρόταση της Μαδρίτης, αφήνει η Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο euronews

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