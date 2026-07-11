



Αποκλειστικό – ΙΕΑ και Κομισιόν συμφωνούν: Το φθηνό ρεύμα «κλειδί» για την ενεργειακή ασφάλεια

«Περισσότερα δίκτυα, περισσότερο ρεύμα, λιγότερα ορυκτά καύσιμα» το τρίπτυχο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης σύμφωνα με επικεφαλής του τομέα της ενέργειας που μιλούν αποκλειστικά στο euronews

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