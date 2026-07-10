



Ένα περίστροφο και έξι σφαίρες: Το δώρο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία

Έπρεπε να αφήσουν το όπλο στην Άγκυρα; Να το πάρουν μαζί τους; Ή να το δωρίσουν σε κάποιο μουσείο;

Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ βρέθηκαν σε δύσκολη θέση παραλαμβάνοντας το δώρο που τους έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τη λήξη της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας: Ένα περίστροφο και έξι σφαίρες

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