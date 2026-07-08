Άνδρας στο Ναϊρόμπι μοιράζεται το σπίτι του με διασωθέντα πουλιά

notios xtypos

Άνδρας στο Ναϊρόμπι μοιράζεται το σπίτι του με διασωθέντα πουλιά

Άνδρας στο Ναϊρόμπι μοιράζεται το σπίτι του με διασωθέντα πουλιά

Ο «άνθρωπος των πουλιών» του Ναϊρόμπι, ο Ρότζερς Μαγκούθα, σώζει τραυματισμένα πουλιά και ζει μαζί τους, υπερασπίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό του με την άγρια ζωή και την προστασία της φύσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/07/08/nairobi-man-shares-home-with-rescued-birds

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις