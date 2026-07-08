



Άνδρας στο Ναϊρόμπι μοιράζεται το σπίτι του με διασωθέντα πουλιά

Ο «άνθρωπος των πουλιών» του Ναϊρόμπι, ο Ρότζερς Μαγκούθα, σώζει τραυματισμένα πουλιά και ζει μαζί τους, υπερασπίζοντας τον ιδιαίτερο δεσμό του με την άγρια ζωή και την προστασία της φύσης.

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