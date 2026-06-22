



Nadav Lapid: Η κινηματογραφική πορεία μου είναι ένας χορός μίσους και οικειότητας με το Ισραήλ

Ο βραβευμένος Ισραηλινός σκηνοθέτης που ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της χώρας του και στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλά στο Euronews για την τελευταία ταινία του, το «Ναι», που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

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