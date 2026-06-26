Grand Voyager | Εξερευνώντας το Ναΐρόμπι
Από την περιπλανώμενη άγρια ζωή μέχρι τα πολυτελή, κρυμμένα καταφύγια, το Ναϊρόμπι είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα επιθυμιών κανενός ταξιδιώτη. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει την Κένυα τόσο μοναδική;
Σε συνεργασία με Media City
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