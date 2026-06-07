D-Day: Ο Πιτ Χέγκσεθ καλεί την Ευρώπη να διασφαλίσει την άμυνά της
Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας έρχονται καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.
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