D-Day: Ο Πιτ Χέγκσεθ καλεί την Ευρώπη να διασφαλίσει την άμυνά της

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D-Day: Ο Πιτ Χέγκσεθ καλεί την Ευρώπη να διασφαλίσει την άμυνά της

D-Day: Ο Πιτ Χέγκσεθ καλεί την Ευρώπη να διασφαλίσει την άμυνά της

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας έρχονται καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα τη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

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