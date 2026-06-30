Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Pride της Νέας Υόρκης

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Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Pride της Νέας Υόρκης

Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Pride της Νέας Υόρκης

Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Υπερηφάνειας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν με άρματα, μουσική και πολιτικούς ηγέτες, γιορτάζοντας και τιμώντας τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+.

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