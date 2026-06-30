Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Pride της Νέας Υόρκης
Χιλιάδες συμμετέχουν στην παρέλαση Υπερηφάνειας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν με άρματα, μουσική και πολιτικούς ηγέτες, γιορτάζοντας και τιμώντας τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+.
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