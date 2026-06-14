



Χιλιάδες στο Λονδίνο για την «Παρέλαση των Χρωμάτων» αφιερωμένη στα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου

Κοντά στο Μπάκιγχαμ έφτασαν και διαδηλωτές κατά της μοναρχίας που σήκωσαν πλακάτ και ύψωσαν φωτογραφίες του πρίγκιπα Άντριου

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