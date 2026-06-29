



Χαρά καθώς άνδρας ανασύρεται από τα ερείπια τρεις μέρες μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα

Ισπανικές και διεθνείς ομάδες διάσωσης ανέσυραν ζωντανό άτομο από τα συντρίμμια τέσσερις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400.

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