



Χάβρη: Καταστράφηκαν 38.000 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια «μαϊμού»

Είχαν κατασχεθεί το 2011 σε τρία κοντέινερ που είχαν έρθει από την Κίνα στην Γαλλία σχεδόν 38.000 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια «μαϊμού» και καταστράφηκαν στη Χάβρη μετά από δεκαπέντε χρόνια δικαστικής διαμάχης

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