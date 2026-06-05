Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το ρύγχος αεροσκάφους της Lufthansa – Αρκετοί τραυματίες

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Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το ρύγχος αεροσκάφους της Lufthansa - Αρκετοί τραυματίες

Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το ρύγχος αεροσκάφους της Lufthansa – Αρκετοί τραυματίες

Το κατεστραμμένο αεροσκάφος ήταν μόλις ενός έτους και παραδόθηκε στη Lufthansa τον Ιανουάριο

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