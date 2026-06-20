



Φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η ΕΕ να εξετάσει πιθανή εντολή για συνομιλίες με τη Ρωσία

Η φον ντερ Λάιεν καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να προετοιμαστούν για εντολή διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία για την Ουκρανία, καθώς η αμφιλεγόμενη προσέγγιση του Κόστα με το Κρεμλίνο προκαλεί αντιδράσεις.

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