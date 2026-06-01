Τραυματίας Έλληνας πολίτης από τα επεισόδια στην Αλβανία – Διαμαρτυρία της Αθήνας στα Τίρανα
Οι διαδηλωτές αντιδρούν στην ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη, ενώ η αστυνομία κίνησε νομικές διαδικασίες για εργαζόμενους ασφαλείας και διαδηλωτές.
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