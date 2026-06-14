Τραμπ: Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Tren de Aragua

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Τραμπ: Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Tren de Aragua

Τραμπ: Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Tren de Aragua

Η συμμορία Tren de Aragua χαρακτηρίζεται ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2025.

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