Τραμπ: Οι αμερικανικές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Tren de Aragua
Η συμμορία Tren de Aragua χαρακτηρίζεται ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2025.
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