Το Πακιστάν ανακοίνωσε ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Επιβεβαιώνει ο Τραμπ
Προηγήθηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα στο Βηρυτό – Οργή στην Τεχεράνη πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ
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