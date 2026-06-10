Το Ιράν προπονείται στο Μεξικό καθώς αυξάνονται τα προβλήματα στα σύνορα με τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ

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Το Ιράν προπονείται στο Μεξικό καθώς αυξάνονται τα προβλήματα στα σύνορα με τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ

Το Ιράν προπονείται στο Μεξικό καθώς αυξάνονται τα προβλήματα στα σύνορα με τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ

Ακυρώνεται η κατανομή εισιτηρίων του Ιράν για το Μουντιάλ· 13 μέλη χωρίς βίζα, έδρα στο Μεξικό, έλεγχοι σε Σομαλό διαιτητή, Ιρακινό φορ και Σενεγαλέζους

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