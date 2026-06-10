Το Ιράν προπονείται στο Μεξικό καθώς αυξάνονται τα προβλήματα στα σύνορα με τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ
Ακυρώνεται η κατανομή εισιτηρίων του Ιράν για το Μουντιάλ· 13 μέλη χωρίς βίζα, έδρα στο Μεξικό, έλεγχοι σε Σομαλό διαιτητή, Ιρακινό φορ και Σενεγαλέζους
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