Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ψηφιακό ευρώ για μείωση της αμερικανικής ισχύος στις πληρωμές
Ψηφιακό ευρώ αναμένεται έως το 2029: στόχος η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας στις πληρωμές έναντι της κυριαρχίας του δολαρίου.
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