Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ψηφιακό ευρώ για μείωση της αμερικανικής ισχύος στις πληρωμές

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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ψηφιακό ευρώ για μείωση της αμερικανικής ισχύος στις πληρωμές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ψηφιακό ευρώ για μείωση της αμερικανικής ισχύος στις πληρωμές

Ψηφιακό ευρώ αναμένεται έως το 2029: στόχος η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας στις πληρωμές έναντι της κυριαρχίας του δολαρίου.

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