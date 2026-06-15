



Το Βανκούβερ βάφεται πράσινο και χρυσό μετά τη νίκη της Αυστραλίας στο Μουντιάλ

Οπαδοί της Αυστραλίας γεμίζουν το κέντρο του Βανκούβερ με συνθήματα και πανηγυρισμούς: οι Socceroos νικούν την Τουρκία 2-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

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