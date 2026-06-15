Το Βανκούβερ βάφεται πράσινο και χρυσό μετά τη νίκη της Αυστραλίας στο Μουντιάλ

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Το Βανκούβερ βάφεται πράσινο και χρυσό μετά τη νίκη της Αυστραλίας στο Μουντιάλ

Το Βανκούβερ βάφεται πράσινο και χρυσό μετά τη νίκη της Αυστραλίας στο Μουντιάλ

Οπαδοί της Αυστραλίας γεμίζουν το κέντρο του Βανκούβερ με συνθήματα και πανηγυρισμούς: οι Socceroos νικούν την Τουρκία 2-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

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