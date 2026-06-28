Τζούντο: Θρίλερ στο golden score και νέοι πρωταθλητές στο Τσινγκντάο
Γκραν Πρι Τσινγκντάο, ημέρα 2: η Τανιόκα κερδίζει στο γκολντεν σκορ, ο Ισιχάρα παίρνει πρώτο χρυσό, η Σβιέτκο υπερασπίζεται τίτλο, ο Σικάεφ νικητής στα -81 κ.
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