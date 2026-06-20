



Τζούντο: Η Ιαπωνία κυρίαρχη στην πρώτη μέρα του Grand Slam στο Ουλάν Μπατόρ

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ιαπωνίας κατέκτησαν τέσσερα χρυσά στην πρεμιέρα του Grand Slam του Ουλάν Μπατόρ 2026, η Άμπε Ούτα φτάνει τα 12 στη διοργάνωση, ο Αγκαέφ νικά τον Ναγκαγιάμα στα -60 κιλά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/19/tzoynto-h-iaponia-kyriaxh-proth-hmera-grand-slam-oylan-mpator

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Sport

Πηγή