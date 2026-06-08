



Τζαφάρ Παναχί: Από τον Χρυσό Φοίνικα ως την ποινή φυλάκισης και την απαγόρευση εξόδου από το Ιράν

Ο δικηγόρος του Τζαφάρ Παναχί ανακοίνωσε ότι το Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης, με πρόεδρο τον Ιμάν Αφσάρι, απέρριψε την ένσταση και επικύρωσε την ερήμην καταδίκη του σκηνοθέτη

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