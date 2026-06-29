



Σύλληψη Ιρακινών πολιτικών για διαφθορά σε νυχτερινή επιχείρηση

Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αποκλείουν όλες τις εισόδους της οχυρωμένης Πράσινης Ζώνης και πραγματοποιούν εφόδους σε συγκρότημα με κυβερνητικά ιδρύματα και ξένες πρεσβείες.

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