Σύγκρουση τρένων στη Μεγάλη Βρετανία: Nεκρός μηχανοδηγός, δεκάδες τραυματίες

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Σύγκρουση τρένων στη Μεγάλη Βρετανία: Nεκρός μηχανοδηγός, δεκάδες τραυματίες

Σύγκρουση τρένων στη Μεγάλη Βρετανία: Nεκρός μηχανοδηγός, δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά

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