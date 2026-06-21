Σύγκρουση τρένων στη Μεγάλη Βρετανία: Nεκρός μηχανοδηγός, δεκάδες τραυματίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά
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