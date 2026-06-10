



Συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ημέρες «βλέπει» ο Τραμπ

Μιλώντας μετά την ανταλλαγή πληγμάτων της Δευτέρας, το ισχυρότερο πλήγμα έως τώρα στην εκεχειρία του Απριλίου στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ δηλώνει ότι περαιτέρω βομβαρδισμοί στο Ιράν θα κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για μήνες και θα κοστίσουν ζωές

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