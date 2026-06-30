



Συμφωνία Αυστραλίας–Βανουάτου περιορίζει τη στρατιωτική επιρροή ξένων δυνάμεων στον Ειρηνικό

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, Αυστραλία και Βανουάτου θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της αστυνομίας, τη θαλάσσια ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάπτυξη υποδομών

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