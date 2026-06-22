



Σταμάτησε η πώληση βενζίνης στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία

Οι ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση καυσίμων στην Κριμαία, με ουρές στα πρατήρια και περιορισμένη προσφορά

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