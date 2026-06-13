Σε ισχύ το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και νέος μηχανισμός αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών
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