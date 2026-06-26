



Σεισμός στη Βενεζουέλα: Διεθνής κινητοποίηση άνευ προηγουμένου

Περισσότεροι από 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.000 έχουν τραυματιστεί ύστερα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς – Ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα. Οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Κολομβία, μεταξύ άλλων, έχουν ήδη προσφέρει βοήθεια.

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