



Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου

Ελεύθεροι 160 στρατιωτικοί από κάθε πλευρά – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κριμαία – Τα γεράκια της Μόσχας πιέζουν τον Πούτιν να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

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