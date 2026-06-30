Πρώην σύμβουλος Νετανιάχου: Η ΕΕ θα συνέλθει απέναντι στο Ισραήλ
Πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε στο Euronews ότι η ΕΕ, την οποία χαρακτήρισε «ασήμαντη», θα συνέλθει και «θα καταλάβει ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί».
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