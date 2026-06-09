



Παύση των εχθροπραξιών ανακοίνωσαν Ιράν και Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική κλιμάκωση

Παρέμβαση Τραμπ για να σταματήσουν οι επιθέσεις – Την Κυριακή το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού, ακολούθησε ως απάντηση ιρανικό πλήγμα στο Ισραήλ και ισραηλινή επίθεση στο Ιράν τη Δευτέρα το πρωί που παραλίγο να τινάξει στον αέρα την εκεχειρία

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