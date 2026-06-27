Παγωμένες λιχουδιές και πισίνες βοηθούν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Ρώμης στον καύσωνα

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Παγωμένες λιχουδιές και πισίνες βοηθούν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Ρώμης στον καύσωνα

Παγωμένες λιχουδιές και πισίνες βοηθούν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Ρώμης στον καύσωνα

Σφοδρός καύσωνας πλήττει την Ιταλία: το Βιοπάρκο της Ρώμης βοηθά τα ζώα να δροσιστούν με παγωμένες λιχουδιές, πισίνες και κλιματιζόμενα καταφύγια, ενώ η πόλη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.

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