Παγωμένες λιχουδιές και πισίνες βοηθούν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Ρώμης στον καύσωνα
Σφοδρός καύσωνας πλήττει την Ιταλία: το Βιοπάρκο της Ρώμης βοηθά τα ζώα να δροσιστούν με παγωμένες λιχουδιές, πισίνες και κλιματιζόμενα καταφύγια, ενώ η πόλη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.
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