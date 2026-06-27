



Παγωμένες λιχουδιές και πισίνες βοηθούν τα ζώα του ζωολογικού κήπου Ρώμης στον καύσωνα

Σφοδρός καύσωνας πλήττει την Ιταλία: το Βιοπάρκο της Ρώμης βοηθά τα ζώα να δροσιστούν με παγωμένες λιχουδιές, πισίνες και κλιματιζόμενα καταφύγια, ενώ η πόλη παραμένει σε κόκκινο συναγερμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/26/frozen-feasts-and-cool-pools-help-rome-zoo-animals-survive-heatwave

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή