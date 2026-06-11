



Πέντε χώρες ζητούν αυστηρότερους όρους για τα νέα μέλη της ΕΕ

Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο προτείνουν περιορισμούς στο βέτο, ταχύτερες κυρώσεις και νέες δικλείδες προστασίας για το κράτος δικαίου στις μελλοντικές διευρύνσεις της Ένωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/10/pente-xwres-zhtoyn-aysthroteroys-oroys-gia-ta-nea-melh-ths-ee

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή