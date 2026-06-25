Πέδρο Σάντσεθ για τα σκάνδαλα διαφθοράς: «Ποτέ δεν γνώριζα, ούτε θα ανεχόμουν τέτοιες πρακτικές»
Ο Ισπανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε στην ολομέλεια για να ενημερώσει τους βουλευτές, με δική του πρωτοβουλία, σχετικά με τις υποθέσεις διαφθοράς που αγγίζουν την οικογένειά του και το Σοσιαλιστικό Κόμμα
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