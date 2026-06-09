



Ο Πάπας Λέων στο ισπανικό Κογκρέσο: «Κοινωνία και Εκκλησία δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων»

Ο ηγέτης της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ζήτησε να γίνονται δεκτοί οι μετανάστες με «σεβασμό και να έχουν πραγματικές ευκαιρίες για ένταξη»

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