Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στη Μαδρίτη: Η ισπανική θρησκευτικότητα δεν πρέπει να γίνει μουσείο του παρελθόντος
Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πιστοί στην υπαίθρια λειτουργία του Πάπα
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