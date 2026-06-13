



Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμάται με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, για την προσφορά και την επιρροή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ.

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