Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκτά αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ
Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Ντέιβιντ Μπέκαμ τιμάται με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, για την προσφορά και την επιρροή του στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ.
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