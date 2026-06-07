Ο Λέων ΙΔ΄ στην Ισπανία με μήνυμα κατά της πόλωσης, ζητά εθνική συμφιλίωση
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέπτεται την Ισπανία μετά από 15 χρόνια: συγκέντρωση 130.000 πιστών, προειδοποίηση για ιδεολογίες, κάλεσμα σε συμφιλίωση
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