



Ουγγαρία: Ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια- Επιβάλλονται ζώνες απαγόρευσης

Όλο και περισσότεροι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών τραυματίζονται ή προκαλούν ατυχήματα- Απαγόρευση χρήσης σε τουριστικούς προορισμούς

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