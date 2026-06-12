



Οπαδοί συρρέουν στο Στάδιο Πόλης του Μεξικού πριν τη σέντρα του Μουντιάλ

Οι φίλαθλοι συγκεντρώνονται έξω από το στάδιο της Πόλης του Μεξικού και σε δημόσιους χώρους θέασης πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/11/fans-gather-at-mexico-city-stadium-ahead-of-the-world-cup-kickoff

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή