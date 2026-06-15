



Ολλανδοί οπαδοί φέρνουν κύμα πορτοκαλί στην πόλη-οικοδέσποινα του Μουντιάλ

Χιλιάδες Ολλανδοί οπαδοί, ντυμένοι στα πορτοκαλί, παρήλασαν, χόρεψαν και τραγούδησαν έξω από το στάδιο του Ντάλας πριν από τον αγώνα Ολλανδίας-Ιαπωνίας στο Μουντιάλ, ενώ λίγοι Ιάπωνες φίλαθλοι συμμετείχαν επίσης στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

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