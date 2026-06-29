



Οι ελβετικοί παγετώνες λιώνουν ανησυχητικά τον Ιούνιο ενώ η Ευρώπη «καίγεται» από τον καύσωνα

Όλο το χιόνι και ο πάγος που συσσωρεύτηκαν τον περασμένο χειμώνα αναμένεται να έχουν λιώσει έως τη Δευτέρα. Τον τελευταίο αιώνα, αυτό το σημείο καμπής εμφανίζεται συνήθως στα μέσα Αυγούστου.

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