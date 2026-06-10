Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν την Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο Τραμπ

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Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν την Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο Τραμπ

Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν την Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο Τραμπ

Εκπρόσωπος της Κομισιόν καλεί τα Τίρανα να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην ΕΕ λόγω του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Τζάρεντ Κούσνερ που παραβιάζει περιβαλλοντικά πρότυπα

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