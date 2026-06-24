Οι Βέλγοι γαλαζοαίματοι στρώνουν κόκκινο χαλί για τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

notios xtypos

Οι Βέλγοι γαλαζοαίματοι στρώνουν κόκκινο χαλί για τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

Οι Βέλγοι γαλαζοαίματοι στρώνουν κόκκινο χαλί για τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο λαμβάνουν τελετουργική υποδοχή στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών καθώς ξεκινούν επίσημη επίσκεψη στο Βέλγιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/23/belgian-royals-roll-out-the-red-carpet-for-japans-emperor

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις