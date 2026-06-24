



Οι Βέλγοι γαλαζοαίματοι στρώνουν κόκκινο χαλί για τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο λαμβάνουν τελετουργική υποδοχή στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών καθώς ξεκινούν επίσημη επίσκεψη στο Βέλγιο.

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